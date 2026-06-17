Murió a los 35 años la actriz que aterrorizó a una generación en "The Ring"

Recordada por encarnar a Samara Morgan y prestar su voz a Lilo, la artista había sido hospitalizada semanas atrás por problemas de salud.

Su carrera comenzó en la infancia y la llevó a participar en exitosas series y películas.

Su carrera comenzó en la infancia y la llevó a participar en exitosas series y películas.

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror "The Ring" y por prestar su voz al personaje de Lilo en "Lilo & Stitch", murió a los 35 años. La noticia fue informada por TMZ y generó una fuerte conmoción entre los seguidores de dos de las producciones de comienzos de los años 2000.

Según publicó el medio especializado en celebridades, Roy Hernandez, pareja de la artista, explicó que la actriz falleció el martes como consecuencia de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas y el posterior fallo de su organismo.

TMZ también señaló que Chase había sido ingresada a principios de mes en un hospital de Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su evolución médica ni sobre las circunstancias que rodearon sus últimos días.

Daveigh Chase, actriz de 'The Ring' y 'Lilo & Stitch', fallece a los 35 años. X @AlertaNews24 De estrella infantil a figura del cine Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Daveigh Chase inició su carrera artística desde muy pequeña. A los siete años comenzó a trabajar en comerciales y producciones teatrales, mientras que un año después debutó en televisión con participaciones en populares series como "Sabrina, the Teenage Witch" y "Charmed".

Su salto a la fama llegó gracias a varios proyectos que marcaron a toda una generación. Uno de los más recordados fue su papel como Samantha Darko en "Donnie Darko", la película protagonizada por Jake Gyllenhaal que con el tiempo se convirtió en una obra de culto.