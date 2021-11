Mandaron al frente a Mauricio Macri con lo que se llevó de la mesa de Juana Viale

El sábado pasado, Mauricio Macri estuvo como invitado a solas en La noche de Mirtha (El Trece). Allí, el expresidente dialogó sobre todos los temas que precupan en la actualidad del país, pero ahora trascendió que no se fue de la mesa de Juana Viale con las manos vacías, y lo mandaron al frente con lo que se llevó.

En el ida y vuelta entre Mauricio Macri y Juana Viale hubo espacio para todo tipo de momentos. Por un lado, el expresidente hizo una dura explicación sobre el enojo de Cristina Fernández de Kirchner. Pero también hubo espacio para instantes más distendidos como cuando la conductora le preguntó al invitado cómo armaría su perfil de Tinder.

En diálogo en el programa radial Por si las moscas (Once Diez/Radio de la Ciudad), la chef Jimena Monteverde habló sobre el menún que preparó para Maurico Macri, y sorprendió con algunos detalles. “Para preparar su comida llamé a su cocinero en la Rosada. Pregunté qué le gustaba, me dijo burrata con risotto y que era fanático del pistacho”.

Luego la cocinera agregó: “Ya le había hecho el risotto, en su visita anterior. Preparé una pesca blanca para utilizar los productos de estación, un postre con crocante y helado de pistacho”.

Finalmente, Monteverde no dudó en mandar al frente a Mauricio Macri por algo que no se vio en la mesa con Juana Viale. "Macri comió todo y se llevó la viandita de helado de pistacho”, comentó sobre el particular pedido que hizo el expresidente antes de irse del estudio.