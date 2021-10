La inesperada respuesta de Mauricio Macri cuando Juana Viale le preguntó cómo armaría su perfil de Tinder

Este sábado, Mauricio Macri estuvo como invitado a solas con Juana Viale en La noche de Mirtha (eltrece). En medio de una extensa charla sobre la actualidad argentina, la conductora incomodó al expresidente con una pregunta inesperada.

Durante la sección del programa ‘El escáner de la verdad", Viale le preguntó a Macri: “Si estuvieras soltero y tuvieras que armar tu perfil en Tinder, ¿Le pedirías consejos a Duran Barba?”, disparó la actriz sin poder evitar tentarse de risa. Notoriamente desencajad y tratando de contener una carcajada, el invitado se refirió a quien durante mucho tiempo su asesor: “¡No! ¡A él no! No me llamaría ninguna. Llamaría a un sobrino de los que tengo, que saben manejarse en el Tinder”.

Juana Viale y Mauricio Macri.

Además, en ese segmento Juana Viale le preguntó a Mauricio Macri sobre quien cantaba mejor, si él o el presidente Alberto Fernández. El empresario no dudó en asegurar que él se desempeñaba mejor frente al micrófono. Para contradecir su opinión, la conductora pasó al aire un video en el que se lo ve al expresidente cantando una canción de Queen en un programa de ShowMatch (ettrece).

“Cantás pésimo Mauricio”, retrucó sin filtro Juana Viale. En tanto que Mauricio Macri se excusó diciendo que había elegido una de las canciones más difíciles, y sumó que su fuerte es el baile.