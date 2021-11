Tras su abrupta salida de Intrusos, Evelyn Von Brocke fue operada y reveló la verdad sobre su salud

Esta semana, Evelyn Von Brocke protagonizó una abrupta salida de Intrusos (América). Pero su baja del legendario programa de chimentos y espectáculos no fue el único paso importante que dio la periodista en estos días, sino que también fue operada, y con un posteo desde su cuento de Instagram reveló la verdad sobre su salud.

Recordemos que inicialmente Ángel de Brito sacó a la luz el fuerte motivo de la renuncia de la panelista. Y un día después, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares lo destruyeron con un fulmiante descargo sobre la desvinculación de Evelyn Von Brocke del ciclo.

En una publicación en la red, Von Brocke habló sobre su salud y aclaró que ese fue uno de los motivos que la llevó a abandonar Intrusos. En la imagen del posteo, se puede ver a la periodista con una bata de hospital, una cofia y un barbijo, sentada en una camilla. “Necesitaba tiempo para cuidarme y la tele no es compatible con ello; me realicé una cirugía menor en el pie. ¡Feliz de poder cuidarme!”, escribió la ex de Fabián Dooman.

El posteo de Evelyn Von Brocke con los detalles sobre su salud.

Luego aclaró que su marido, el cirujano Juan Viaggio, también pasó por el quirófano. “Gracias a mi amado Juan Viaggio por estar y te cuido porque también entrás al quirófano. El barbijo lo lastimó causándole un cáncer de piel, por usarlo 19 meses a sol y sombra. Sufrimiento de médicos por el Covid-19".

La publicación superó los 3.000 me gusta y decenas de mensajes de aliento por parte de los seguidores de Evelyn Von Brocke.