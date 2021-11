Los conductores de Intrusos destruyeron a Ángel de Brito por sus dichos sobre la renuncia de Evelyn Von Brocke

Este miércoles, los conductores de Intrusos (América) hicieron su descargo tras la abrupta renuncia de la panelista Evelyn Von Brocke. Según ellos, su baja se produjo por un acuerdo entre la periodista, la producción y el canal. Además, destrozaron a Ángel de Brito por sus dichos sobre la baja de la periodista.

Recordemos que el martes, Von Brocke había compartido un contundente tuit apenas finalizó la emisión del día de Intrusos anunciando su renuncia, y Ángel de Brito sacó a la luz el fuerte motivo de la decisión de la comunicadora.

Además, en Los ángeles de la mañana (El Trece), De Brito agregó: “Lo que me cuentan del canal es que su contrato terminaba a fin de año, que ayer las autoridades le dijeron que su contrato no seguía el año que viene y por eso se fue. Evelyn estaba muy celosa de la participación de sus compañeras". Además, según el líder de LAM, Evelyn Von Brocke sentía que los conductores de Intrusos no le daban el lugar que merecía.

Sin embargo, la versión que dio Rodrigo Lussich frente a cámaras fue muy diferente. “Queremos decirles algo importante que tiene que ver con la salida de una compañera, de Evelyn Von Brocke, que hasta ayer fue parte de nuestro elenco estable, de esta mesa, desde el día que comenzamos esta nueva etapa con Adrián, el 1 de marzo. Evelyn tenía prevista una reunión, ya agendada, no es que fue algo intempestivo. Estaba citada por la producción ya hace varios días. Ayer después del programa tuvo esta reunión y allí se acordó por un tema de unas vacaciones (un viaje pendiente que Evelyn quería hacer para ver a su hija en Alemania), que finalmente terminara ayer mismo su participación en el programa”, detalló el conductor.

Luego Adrián Pallares expresó: “A nosotros nos hubiera gustado que Evelyn pudiera despedirse como usualmente se hace, pero fue también una decisión de ella irse ayer mismo. Había un tema contractual y con la producción llegaron a ese arreglo. Obviamente se ha escuchado mucha versión distinta. Es una noticia que impacta, es obvio que se hable de la realidad de un programa tan importante como Intrusos, son las reglas del juego. Nosotros acá les contamos lo que pasó, esa es la realidad. Hemos vivido nueve meses de trabajo muy buenos con Evelyn, fuimos armando este grupo día a día entre la producción y el canal, a veces los caminos se bifurcan, es trabajo. No es ni la vida ni la muerte de nadie, es trabajo. La verdad sinceramente nos hubiera gustado despedirnos de otra manera, nos hubiera gustado que siguiera, pero fue una decisión entre ella, la producción y el canal”.

Además, Pallares remarcó sobre las versiones alrededor de la salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos:“Después todo el ruido que hay afuera, se escucha y se entiende perfectamente. Llaman la atención algunas cosas, algunas narraciones épicas de situaciones que nunca pasaron. La realidad es que es una compañera que trabajó con nosotros nueve meses y le deseamos lo mejor”.

Finalmente, Rodrigo Lussich enfatizó: “En lo personal siento que muchas cosas que se dicen forman parte de gente malintencionada y mal informada que siempre están tratando de distorsionar y tirar mierda contra este programa. Lo que paso es lo que les contamos así que muchas gracias por escucharnos este minuto y un beso para Evelyn, acá siempre tendrá las puertas abiertas”.