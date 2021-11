Viviana Canosa le hizo una picante pregunta sobre Alberto Fernández a Amalia Granata y la respuesta fue demoledora

Amalia Granata estuvo estuvo este miércoles como invitada en el programa de Viviana Canosa en A24, y cuando la conductora le hizo una picante pregunta sobre Alberto Fernández, la diputada provincial por Santa Fe disparó una respuesta demoledora.

Durante la entrevista, Granata mostró su preocupación por la creciente violencia que se vive en Rosario y cuestionó duramente al gobernador Omar Perotti. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en que Canosa le preguntó a la funcionaria por el presidente, y la invitada contestó de manera lapidaria.

“¿Quién confía en el presidente Alberto Fernández hoy?”, consultó filosa la periodista. Sin dudar ni un instante, Amalia Granata aseguró: “Su perro, Dylan. Creo que es el único, viste que el perro es fiel. No importa, vos podés ser un asesino pero el perro siempre va a ser fiel”.

A la hora de analizar el resultado de las elecciones legislativas, y tras la ironía de Viviana Canosa sobre el "ganamos pero perdimos" del oficialismo, Granata reflexionó: “Yo creo que no ganaron pero yo hubiese esperado, por todo lo que nos hicieron vivir en pandemia, que hubiese sido demoledor el triunfo de la oposición. La verdad que en ciertos lugares estuvieron parejos”.

Finalmente, la diputada aseguró que siente lástima por Alberto Fernández. “No sé que representa, no sé que es. Me da pena y no lo digo de forma despectiva. A veces lo escucho hablar y digo ‘a este hombre ayúdenlo porque a veces desvaría, dice cosas incoherentes’".

Por otro lado, hace algunos días, Viviana Canosa le hizo un filoso pedido a Alberto Fernández por el joven baleado por la Policía.