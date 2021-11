El filoso pedido de Viviana Canosa a Alberto Fernández por el joven baleado por la Policía

Este jueves, Viviana Canosa hizo un duro editorial por la muerte Lucas González, el joven futbolista baleado por la Policía en Barracas, y la conductora incluyó en su reflexión un fuerte pedido al presidente Alberto Fernández.

Lucas González volvía del club con un grupo de amigos cuando un auto sin identificación se cruzó en su camino. Mientras los reportes policiales argumenta que se trató de una situación de fuego cruzaado, la familia del joven asegura que los adolescentes fueron víctimas de “gatillo fácil”.

Visiblemente conmovida por la muerte de González que recibió dos disparos en la cabeza, Viviana Canosa arremetió: “No se puede vivir así. Hoy el presidente iba a recibir a los papás de Lucas a las 19 horas, que se suspendió por razones obvias. Pero pensaba mientras lo escuchaba, ¿Por qué no recibió a los padres del kiosquero, a su hijo o a su esposa?”.

Luego, la conductora comentó incisiva: “Es como si las muertes valieran más o menos dependiendo del lugar en donde te maten. Esa es la única parte que me genera mucho dolor y mucha tristeza. Me duele un montón la muerte de Lucas, me duele un montón la muerte del kiosquero, me duelen todas las muertes en vano”.

Además, Viviana Canosa le hizo un contundente pedido a Alberto Fernández. “Ojalá que no hagamos ahora una noticia de policía vs policía, porque hay muertes y hay familias en el medio. Y aunque cada familia va a pedir justicia, yo pediría humildemente desde mi lugar que no especulen con la muerte de nadie, que vayan a la Justicia. Se lo digo al Presidente si va a recibir mañana a los padres de Lucas y que se tome el trabajo de recibir a las familias de todas las personas que matan en la calle por una mochila o un celular. Pero por favor no especulen con la muerte de Lucas”.