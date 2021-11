L-Gante reflexionó sobre su presente con una serie de fotografías en Instagram

No existen dudas de que L-Gante es el cantante del momento. Su fama no para de ir en ascenso y no hay quien no hable de él. Recientemente, estrenó -junto a Tini Stoessel- Bar y el tema ya está sonando fuerte en todos lados.

La canción fue compuesta por los jóvenes en compañía de los premiados productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y también contó con aportes de dos grandes compositores, Elena Rose y Kevin Rivas.

Si bien hoy se lo puede considerar uno de los músicos más exitosos de Latinoamérica, Elian Ángel Valenzuela no se olvida de dónde viene. Así es como, en su última publicación de Instagram -donde lo siguen más de cuatro millones de personas-, el cantante reflexionó sobre su presente.

L-Gante

"Soñar y cumplir los sueños", comenzó diciendo y agregó: "En verdad que está cabrón. Ahora vivimos en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis y más que un solo pantalón". En las imágenes que subió junto a su texto, se puede ver al papá de Jamaica luciendo nuevas prendas junto a una gran cantidad de bolsas luego de salir de shopping y también, firmando autógrafos.

L-Gante

El joven vive un gran presente y recientemente se supo que Marcelo Tinelli lo convocó para ser parte del jurado en las últimas instancias de La Academia. Hasta el momento no se sabe qué ha respondido a la insólita propuesta que le realizó el famoso conductor de eltrece.