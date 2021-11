Este lunes trascendió el urgente pedido de Mauro Icardi tras engañar a Wanda Nara con la China Suárez. El futbolista logró su reconciliación con la mediática luego de pasar unos días de descanso juntos en Dubai. Sin embargo, lograr el perdón de su esposa no resultó un tarea sencilla para el delantero del PSG.

En un móvil para el programa Los ángeles de la mañana (El Trece), Ana Rosenfeld, amiga y abogada de Wanda Nara, reveló que tuvo una charla con Mauro Icardi. “Lo único que pidió a gritos en todo momento es volver a recuperar la confianza de Wanda y buscar una reconciliación. Los métodos que utilizo para reconquistarla no lo sé. Vimos en las redes un montón de cosas como pedidos de perdón, de viajes y la publicación de fotos…, pero la confianza la va a dar el tiempo”, expresó Rosenfeld.

Luego, la letrada agregó: “Mi experiencia es que la confianza no se recompone con facilidad, pueden pasar años y a veces nunca llega porque siempre se está pendiente no solamente del teléfono, sino de las mentiras. Hay traiciones que no se perdonan nunca, hay otras que las dejas pasar, otras que las minimizas y otras que el tiempo va a decir cómo van a seguir adelante. Si vos me preguntas yo no perdono y si perdono no olvido. La persona va a estar prestándole atención a qué tipo de pareja vamos a volver a formar, esto es una cuestión muy privada de Mauro y Wanda”.

Por otro lado, en la misma entrevista, Rosenfeld disparó letales comentarios sobre la China Suárez y recibió una respuesta demoledora por parte de una de las integrantes de LAM.