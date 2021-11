Ana Rosenfeld disparó letales comentarios contra la China Suárez y recibió respuestas demoledoras

Tras haber atravesado la dramática muerte de su pareja, Ana Rosenfeld está retomando su participación en los medios. Este domingo y lunes, la abogada estuvo un par de programas donde disparó comentarios letales contra la China Suárez.

Por un lado en Los ángeles en la mañana (El Trece), Rosenfeld elogió a la dupla que conforman Wanda Nara y Mauro Icardi, a quienes consideró como una "pareja ideal". Además, en el mencionado ciclo cuando el conductor Ángel de Brito le preguntó si defendería en algún caso a la China Suárez, la letrada respondió categórica: "Yo pertenezco a otra generación. Yo no defiendo al hombre, defiendo a las mujeres, pero entiendo que si hubo una relación vía redes o una tentación, obviamente es porque el hombre lo permitió. Pero en realidad, independientemente de que la culpa la tuvieron los dos, tanto la mujer que se metió en la vida de un hombre casado, como el hombre casado que lo permitió; hay veces que vos también tenés que resistir a un archivo"; enfatizó la abogada dejando así en claro su postura hacia la actriz.

Tras finalizar su argumento, la panelista Yanina Latorre le señaló a Ana Rosenfeld que el concepto de que una una mujer "tienta" a un hombre con un hombre casado le resulta acaico. "No es un buen mensaje, las mujeres no tentamos a los hombres. A mí me pueden escribir 40 tipos, si yo no tengo ganas, no me encamo con ninguno".

En cambio, el domingo en el programa Debo Decir (América), Ana Rosenfeld fue todavía más lapidaria cuando habló sobre el escándalo que mantuvo en vilo a todos con Luis Novaresio. “Hay algo que es fundamental, a vos te puede engañar un hombre o te la podés creer de que realmente la relación anda mal y que tenés cabida. Vos no podés simultáneamente pensar en tres tipos a la vez y pensar que ese jugueteo va a ser inocente o sin consecuencias. No era una única relación que tenía vía redes la China con Mauro, supuestamente salieron a la luz que hubo otros intentos. ¿Es el que pica, pica?”, disparó.

Por su parte, Novaresio no se quedó callada e interpeló a su invitada: “Ana no seas machista”. A su vez, el conductor argumentó que varias parejas comenzaron su historia cuando alguno de los dos o ambos estaban casados.

Mientras tanto la China Suárez se mantiene ajena a todo tipo de comentarios, y este fin de semana llamó la atención con un video conduciendo a una moto a alta velocidad que destató todo tipo de reacciones.