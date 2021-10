Pampita liquidó de forma categórica a Mauro Icardi

Este viernes en Pampita Online se detuvieron a analizar todos los looks de las estrellas que estuvieron invitadas a la Semana de la Moda de París. Entre la gran cantidad de figuras del mundo del espectáculo que asistieron al exclusivo evento, Pampita se detuvo en el outfit elegido por Mauro Icardi y lo criticó de forma categórica.

Icardi se presentó a la gala con un chaleco marrón, una bombacha de gaucho azul, zapatillas marrones y una boina haciendo juego. "Icardi se fue campestre. Pará, este look era del cuñado. Le está robando el estilismo, ¿o no? Están mimetizados", preguntó Pampita.

Según la modelo y conductora, el look campestre que lució el futbolista y marido de Wanda Nara es una copia al que hace varios años ostenta Jakob von Plessen, su cuñado

Mauro Icardi junto a Wanda Nara en la Semana de la Moda de París. Foto: Instagram @mauroicardi

En este sentido, a diferencia del marido de Zaira Nara, Mauro antes solía vestirse de una manera completamente diferente. "Mauro antes no se vestía así. El que se vestía siempre así es el cuñado, pero siempre. Para mí que le fue gustando y dijo ‘¿saben qué? Me voy a poner bombacha y boina yo también’. Quiere marcar tendencia", agregó.

Finalmente, la también jurado de La Academia de Showmatch añadió que la elección no fue acertada para un evento de esa magnitud.

El look campestre de Jakob von Plessen.

Recordemos que el look de Icardi no pasó desapercibido en las redes sociales, transformándose en tendencia por la cantidad de menciones al respecto. Pero no solo fueron comentarios de usuarios comunes y corrientes, también algunas figuras dejaron su opinión al respecto.

Una de las que más repercusiones tuvo fue la de Neymar, su compañero del París Saint-Germain. El delantero de brasil le comentó a la foto que publicó en su cuenta de Instagram: "¿Fuiste así? ¿En serio?", a lo que Icardi se limitó a responderle con un emoji.