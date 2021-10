La acalorada producción de fotos de Jimena Barón en pleno conurbano bonaerense

Jimena Barón sigue sorprendiendo con cada posteo que hace en sus redes sociales. La actriz y cantante no se priva de nada. Fanática de la moda, Barón tiene muy bien definido su look y lo muestra en cada una de las fotos que comparte en su cuenta de Instagram para sus más de 5 millones de seguidores.

En las últimas horas, compartió una jugada sesión de fotos donde se muestra provocativa con un look compuesto por un body de algodón blanco super cavado. Además, combinó su outfit con unas botas texanas de caña alta haciendo juego.

Foto: Instagram @jmena

"Acá esperando el remolque o que me vengas a buscar", escribió en el epígrafe de las fotos, haciendo referencia al auto abandonado que aparece a sus espaldas. Rápidamente, la publicación cosechó más de 265 mil "Me gusta" y miles de comentarios haciendo referencia a su osado look y al espectacular cuerpo de la cantante.

Foto: Instagram @jmenaa

Cabe recordar que Barón fue noticia esta semana luego de denunciar que varios sitios de contenidos para adultos utilizan su nombre e imagen para promocionar videos XXX. No solo aseguró que no tiene ningún vínculo con estos portales, sino que además hizo un sugerente comentario al respecto. "No vendo videos pornos. No sean ingenuos, yo se los regalo", disparó con el humor que la caracteriza.