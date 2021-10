El sugerente comentario de Jimena Barón al enterarse que utilizan su imagen para promocionar videos para adultos

Jimena Barón sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al denunciar que varios sitios de contenidos para adultos utilizan su nombre e imagen para promocionar videos XXX. No solo aseguró que no tiene ningún vínculo con estos portales, sino que además hizo un sugerente comentario al respecto. "No vendo videos pornos. No sean ingenuos, yo se los regalo", disparó con el humor que la caracteriza.

No es la primera vez que la actriz está asociada a diversos productos sin su autorización. La jurado de La Academia ya había comentado hace un tiempo que "cualquier publicidad con productos mágicos para adelgazar es mentira. Son fotos robadas".

En este sentido, en su último posteo también denunció que su nombre y figura aparece en varias cuentas de redes sociales para vender productos para adelgazar. "No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mierdas", escribió en su descargo la cantante.

Jimena Barón. Foto: Instagram @jmena

Cabe recordar que Barón fue noticia esta semana luego que Sabrina Rojas estuviera como invitada a Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito le consultara sobre su relación con la actriz. Rojas está saliendo con Luis Tucu López, quien tuvo un breve romance con Barón y también circuló un fuerte rumor de romance con Luciano Castro, luego de protagonizar juntos Perla, una película escrita por Santiago Giralt que se estrenará pronto.

"Me da como un toque de pudor hablar de ella, sinceramente", reconoció la rubia. El conductor de LAM indagó sobre los motivos por los que sentía pudor de hablar de Barón y Rojas le explicó: "Porque es una fiaca para ella que la estemos nombrando como también lo es para Luciano, pero como él sí es mi ex me siento más cómoda".