¿Luciana Salazar le tiñe el pelo a Matilda?

De entre todas las polémicas que giran en torno a la figura de Luciana Salazar, hay una muy concreta que se basa en la pregunta de si le tiñe el pelo a su hija Matilda o no. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: Twitter Luciana Salazar (/lulipop07)



Luciana Salazar y el look de su hija Matilda

Quienes siguen los pasos de Luciana Salazar en sus redes sociales saben muy bien que no tiene ningún tipo de reparo en exponer públicamente a su pequeña hija Matilda.



De hecho, la niña nacida en 2017 cuenta con su propia cuenta de Instagram, en cuya descripción se aclara que es administrada por su madre, Luciana.



Al respecto, hay que decir que la modelo presta mucha atención al look de Matilda, ya sea en lo referido a la vestimenta o los peinados, y que este último punto es el que más polémicas genera.



Todo nació hace un par de años, cuando en una sesión de fotos muchos indicaron que a Matilda se le notaban las raíces crecidas en el pelo. Si bien Luciana Salazar evita manifestarse al respecto, se trata de una polémica que se mantiene hasta el día de hoy y muchos comentarios en Instagram lo comprueban.



“Es una belleza esa niña. Déjale el pelo de su color natural”, dice uno de los tantos comentarios. Otra persona, a su vez, le pide que deje de decolorarle el pelo y recuerda lo tóxico que esto es, más aún para una niña tan pequeña como Matilda.



Para finalizar, también hay que decir que muchos seguidores hacen caso omiso de estas cuestiones y que simplemente destacan su belleza.

Luciana Salazar y las acusaciones de maquillar a su hija

Ante todo, hay que decir que no se trata de la única polémica que se ha generado en torno a Luciana Salazar y su hija. En 2019, cuando estuvieron de visita en el programa Showmatch, muchos notaron que Matilda tenía la piel naranja y acusaron a la modelo de que la había maquillado.



Luciana negó esto de forma categórica y explicó que este “color anaranjado” se debía a que su hija “come zapallo todos los días”.



Yendo aún más lejos, hay quienes expresaron que a Matilda no se la ve muy feliz junto a su madre. Una de las famosas que dijo esto fue Analía Franchín, quien indicó que hay un montón de situaciones en las que “a la nena no se la ve disfrutando”.



Por su parte, Salazar no se quedó callada y le dijo a Franchín que deje de hablar y que no tiene “ni la menor idea de nada” en lo que se refiere a su hija.





Teniendo en cuenta las imágenes y esto que te comentamos, ¿crees que Luciana Salazar le tiñe el pelo a Matilda?