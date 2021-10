La furiosa reacción de Morena Rial en sus redes que impactó a todos

Morena Rial continúa dando de qué hablar con cada publicación que hace en sus redes sociales. Esta vez no tuvo que ver con las diversas cirugías que se realizó, sino con su furiosa reacción a las críticas que recibió sobre su vínculo con Jackie Patoka, una empresaria que vive en Miami y que la hija de Jorge Rial considera su madre del corazón.

Fue a través de un video donde la mediática expresó su descontento por la cantidad de mensajes malintencionados que recibió en los últimos días. "Hay un infeliz que viene hablando pelotude* Voy a aclarar algunas cosas. Chicos, la relación que yo tengo con Jackie, a la cual le digo mamá, es una relación hiper sana y de amor, sin necesidad de fama", comenzó diciendo Morena.

Jackie Patoka. Foto: Instagram @jackie.pato

"Al pelotud*, que no le da la cabeza para otra cosa, le mandamos un beso grande y le deseamos una buena vida y pronta recuperación mental. No entiendo qué lográs injuriando a la otra persona al decir que tenemos una relación por fama cuando no es así", aseguró.

Finalmente, la influencer remató: "Nada mami, te amo mucho y no escuches a los pelotud*, que dicen boludeces todo el día y no tienen otra cosa que hacer que tratar de lastimar a la gente y sacar provecho".

Recordemos que Morena y Jackie construyeron un fuerte vínculo desde hace un tiempo. La empresaria viajó a la Argentina para conocer al hijo de la mediática. De igual manera, More ha viajado para visitarla en su casa de Miami.

En referencia a esto, cuando nació su hijo, fruto de la relación con el futbolista Facundo Ambriosioni, la hija de Rial le comentó a su madre del corazón: "Nació tu nieto, vos tenías muchas ilusiones y ahí estás, conociéndolo. Te amo, deseo que seas inmensamente feliz. ¡Te merecés eso y muchísimo más!".