Cómo se llevaba Romina Yan con los integrantes de Chiquititas

Pensar en Chiquititas es pensar en ella, en Romina Yan, una de las personalidades del espectáculo más queridas de las últimas décadas. En esta oportunidad, te contamos cómo se llevaba con sus compañeros de trabajo en la exitosa serie de Cris Morena y cuál es el recuerdo que muchos guardan de ella. A continuación, los detalles.

Romina Yan y la hermosa huella que dejó en sus compañeros de Chiquititas. Fuente: Instagram Georgina Mollo (/georgiemollo)

Con 7 temporadas y un total de 1182 emisiones emitidas, Chiquititas no solo se transformó en uno de los mayores éxitos en la carrera de Cris Morena, sino que también sirvió como punto de partida para la trayectoria de una innumerable cantidad de artistas infantiles.



Algunos de los nombres más destacados son los de Agustina Cherri, Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Agustín “Cachete” Sierra.



Más allá de las diferencias que existen entre ellos y de los distintos pasos que eligieron para sus carreras, hay una cosa que todos tienen en común: el hermoso recuerdo que guardan de Romina Yan.



Esto pone en evidencia que, más allá de una compañera de trabajo, Romina fue una guía y una compañera de lujo para todos ellos. Tanto delante de cámara, con su papel de Belén Fraga, como detrás, podría decirse que la relación que tuvo con los integrantes de Chiquititas fue más que excelente.

Romina Yan y el recuerdo de los protagonistas de Chiquititas

A 11 años de su pronta e inesperada partida, el recuerdo de Romina Yan se mantiene vigente y son muchos quienes la celebran de forma constante. Además de sus fans, de sus padres y de su hermano, Tomás Yankelevich, son sus compañeros de trabajo quienes suelen compartir lo que aún sienten por ella.



Hace unos años, en un evento que se llevó a cabo en el Gran Rex, Agustina Cherri sorprendió a todo el mundo leyendo una carta que la misma hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich le había escrito de puño y letra.



“Soy tímida y a veces me cuesta demostrar lo que siento”, fueron algunas de las palabras que le dedicó Romina. Cherri, para finalizar, le agradeció a “Ro” y dijo que siempre va a estar en su corazón.



Otro de los que creció junto a Yan y que la recordó con cariño fue Benjamín Rojas. En sus redes sociales, y en lo que hubiese sido el cumpleaños 45 de Romina, el actor le expresó su amor y dijo que nunca iba a olvidar cómo ella lo cuidó cuando comenzó a transitar el camino de la actuación.



Para finalizar, uno de los mensajes más emotivos que se pueden mencionar es el que compartió hace unos meses Georgina Mollo, quien actualmente se encuentra alejada de la actuación pero que supo formar parte de éxitos como Chiquititas y Rebelde Way.



En su Instagram, Georgie confesó que soñó con ella. “No sé si es que te estuve extrañando o si es que me estás recordando”, fueron sus palabras, a las que agregó: “siempre es lindo soñar con tu sonrisa y sentirte cerca”.





Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca del recuerdo que los integrantes de Chiquititas tienen de Romina Yan?