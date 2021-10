Barby Franco se cansó y realizó un contundente descargo en la red

Barby Franco es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en las redes sociales. Diariamente comparte contenido con sus más de un millón de seguidores en Instagram y recibe decenas de mensajes. Ahora, cansada de la misma e insistente pregunta de sus admiradores, realizó un contundente descargo en la red.

"¡Todos diciéndome que tengo panza de embarazada! ¡No estoy embarazada, por Dios! Tengo un cuerpo normal de una chica que le gusta comer y tomarse una cerveza", expresó junto a una postal suya frente al espejo en traje de baño.

El descargo de Barby Franco

Si bien hoy no está en la dulce espera, algunos días atrás, reconoció que realizó su primera peregrinación a Luján junto a su amiga Carolina Ardohain para pedirle a la virgen un bebé. "Yo había ido a Salta hace dos semanas a hacer un pedido a la Virgen del Cerro. Se ve que Pampita vio mi posteo y me invitó a ir con sus amigas, porque no sabía si era creyente o no. Éramos 20 chicas. Obviamente, ellas fueron a agradecer una situación muy íntima que tuvieron, y en mi caso fui a pedir algo a la Virgen. Pampita fue a agradecer la vida en sí", contó en LAM.

Barby Franco y Fernando Burlando

"Hace muchos años que estamos buscando un bebé, que tengo este deseo de ser madre, que obviamente va a depender todo de Dios. Que es lo mismo que hicimos en Salta", reveló la mujer de Fernando Burlando frente a las cámaras de eltrece.