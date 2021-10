El polémico mensaje de Zaira Nara tras la reconciliación de Wanda y Mauro Icardi

Zaira Nara compartió un polémico mensaje tras la reconciliación de su hermana Wanda con Mauro Icardi. La conductora ratificó el apoyo hacia la mediática, y volvió a marcar postura en el escándaalo.

"El amor siempre triunfa... Lo demás es puro cuento", escribió Zaira en una historia de Instagram, replicando el posteo en el que Wanda anunció su reconciliación con el futbolista. Paradójiacamente, la conductora subío esas palabras a días de que se conociera el drástico consejo que le habría dado a su hermana para solucionar el conflicto con Icardi.

El polémico posteo de Zaira Nara tras la reconciliación de Wanda.

Sin mencionar a la China Suárez, Zaira Nara la ubicó en la categoría "puro cuento". Recordemos que según contó recientemen Ángel de Brito en LAM (El Trece) Zaira y China comparten el mismo representante, y tenían una relación de proximidad.

En el comunicado que publicó este lunes Wanda, detalló que con Mauro Icardi estuvieron a punto de firmar los papeles del divorcio, pero que una frase de él la hizo cambiar de parecer. "Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”, le expresó Icardi. "Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él".

El comunicado de Wanda Nara anunciando la reconciliación.

Sobre el final de la carta abierta, Wanda Nara expresó: "Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi".