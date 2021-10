Marcela Tinayre cruzó en vivo a Edith Hermida por sus fuertes críticas a Juana Viale

Este jueves, Edith Hermida apareció en un móvil de Los ángeles de la mañana (El Trece) y disparó contra Juana Viale, minutos después, en el mismo programa, Marcela Tinayre cruzó en vivo la panelista de Bendita (El Nueve) por las fuertes críticas a su hija.

Recordemos que Hermida cuestionó en duros términos la falta de preparación de Juana para hacer un editorial político en televisión. Además, dijo que le daba impresión que a la actriz no le alcanzara el aire para terminar algunas frases

Por su parte, Marcela Tinayre señaló: “Me parece grave que diga esto Edith Hermida. Ella sabe lo que es conducir, estar sola, es muy difícil. Me parece bien que alguien joven opine de política. Te quedes o no sin aire lo importante es lo que decís. Está mirando el contorno y no lo profundo. Me parece bárbaro que diga lo que piensa, que es lo que piensa mucha gente”, expresó la conductora en defensa de su hija.

Sin embargo, Tinayre le dio la razón a Hermida en su otro cuestionamiento. “Que se queda sin aire sí. A mí a veces también me angustia y le digo: ‘Respirá’. Pero es una estructura de programa que es muy difícil salirte de eso”.