Tras destruir a Susana Giménez, Edith Hermida arremetió contra Juana Viale

Este jueves, Edith Hermida estuvo en un móvil de Los ángeles de la mañana (El Trece), y allí la panelista de Bendita (El Nueve) se refirió a sus duros dichos contra Susana Giménez y arremetió contra Juana Viale.

Recordemos que Susana brindó una extensa entrevista en Uruguay donde la diva expresó su felicidad por hacerse uruguaya, situación que indignó a Hermida. Luego de reconocer que se excedió al tildar a Susana de "bruta" y "gagá", Edith bajó los decibeles y desarrolló su planteo.

“A mí me salta la térmica, yo no estoy bien de la cabeza. Quizá hice algún comentario fuera de lugar, pero igual ayer un poco más tranquila aclaré lo que pienso y a mí no me gustó. Yo compraba a esa Susana cándida, que metía la pata, durante muchos años de mi vida la dejé entrar a mi casa. No se trata de una cuestión política porque a Mirtha Legrand, que tiene la misma línea política que Susana, jamás la escuché hablar así de la Argentina. Y estoy segura que no lo haría porque apoya al país, a los trabajadores, se viste con diseñadores argentinos”, explicó Edith Hermida.

Luego, la panelista arremetió duramente contra Juana Viale. “A Juana la critiqué por algunos monólogos tipo stand up cuando arranca el programa bajando línea. Me parece que no está preparada. Me parece una irresponsabilidad salir a hacer un editorial cuando no está preparada, tira información que no es así. Me pone nerviosa porque parece que se cansa, siento que no va a llegar al punto final, como que le falta el aire”, opinó sarcástica.

Finalmente, Edith Hermida remarcó: “No la defenestré a Juanita, solo dije que no haga monólogos si no está preparada para hacerlo. Mirtha sí porque estudia y se prepara”.