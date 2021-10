Tras la polémica, L-Gante mostró cómo es su camarín y negó una gran lista de exigencias

Este lunes, L-Gante hizo un fuerte descargo en la red tras la polémica, y mostró cómo es su camarín. El popular cantante había sido acusado por un productor de hacer una gran lista de exigencias para dar un show en Venado Tuerto, que finalmente se canceló. Y ahora, el artista negó la lista en cuestión y a través de un video compartió la verdadera intimidad de su camarín.

"Gente eso de venado tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA de el organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa este lado. No le crean y reclamen lo suyo. Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando corrrrrrta. PEDAZO DE GARC@ ya te vas a poner el mono", escribió L-Gante en su cuenta de Facebook.

Luego, el cantante de cumbia 420 compartió un video en el que se lo escucha decir: “Acá estamos rey, mi mamá. Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55? No se coman el chamu".

Recordemos que el domingo trascendió una larga lista de supuestos requerimientos de L-Gante para un show en Venado Tuerto, en la que se incluían bebidas energizantes, whisky, champagne, una Play Station 4 o 5 y un TV LED de 55 pulgadas como mínimo.