El duro momento que vivió Belén Francese a tres meses de ser madre

A fines de junio, Belén Francese trajo al mundo a Vitto, su primer hijo fruto de su amor con Fabián Lencinas. En aquél momento, sobre ese martes 2 de junio, señaló: "A las 16:04 llegó mi gordito con 3592 gramos. Respetamos los tiempos para cortar su cordón umbilical e inmediatamente lo pude tener en contacto conmigo un buen rato para comerlo a besos".

Ahora, a tres meses del gran día, la actriz debió transitar una difícil experiencia como madre: por primera vez, salió sin su hijo. En su cuenta de Instagram, donde la siguen cerca de un millón de personas y se dedica a compartir gran parte de su día a día, reveló cómo vivió ese duro momento con sus fanáticos.

"Al principio fue re loco. Me dolía el pecho (creo que esto es emocional por el despegue) y después mi marido y mi mamá me convencieron. Llegué y lo vi tan contento... Con la abuela de joda. Creo que es fundamental con quién queda. Te tiene que dar confianza", manifestó.

Además, Francese subió una serie de postales junto a su marido en su cita a solas. "Después de tres meses y diez días, salida de novios a la biblioteca", redactó junto a las instantáneas en la que se los ve muy acaramelados.

Belén Francese junto a su esposo, Fabián Lencinas.

No es la primera vez que ella cuenta acerca de cómo transita su maternidad. Poco después de dar a luz, habló con Ángel de Brito en LAM y contó: "Sufrí una crisis existencial, de angustia porque no sabía qué iba a hacer con un bebé tan chiquito, no quería ni asomarme a la puerta".