Soledad Silveyra habló sobre el ACV que sufrió: "A dejar de fumar"

Esta mañana trascendió la noticia de que Soledad Silveyra se encontraba internada luego de sufrir un ACV (Accidente Cerebrovascular). La actriz se encuentra en buen estado de salud y decidió llevar tranquilidad a todos sus seguidores. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, compartiendo un mensaje y aclarando su situación.

"Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron al Sanatorio Otamendi y luego a la Sagrada Familia, donde me estaba esperando el doctor Lylyk y equipo", explicó la actriz, y agradeció la atención del equipo médico y a su familia.

Luego, detalló: "Deciden hacerme los mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron, aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent. Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. ¡Muchas gracias!", finalizó.

Minutos más tarde, y según publicó el sitio La Nación, la actriz hizo llegar a los medios un mensaje de audio en el que también reconstruye lo ocurrido en las últimas horas. "Ahora, la responsabilidad es mía. A cuidarme y a dejar de fumar", finaliza aquel mensaje.

En diálogo con dicho medio, su hijo Baltazar había adelantado que su madre se encontraba lúcida y que si su evolución continúa siendo favorable, obtendría el alta médica este mismo sábado o mañana, domingo.