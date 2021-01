Micaela Tinelli sufrió una complicación con una cirugía estética

Micaela Tinelli compartió una historia en su Instagram para tranquilizar a sus más de dos millones de seguidores. "Hace un mes me operé de la nariz, de una cosa que tenía mal hecha. Hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación. Lo digo ahora porque por un mes me van a ver así, con las cintitas", aclaró la diseñadora.

Recordemos que en su momento, apenes se había operado, escribió en las redes sociales: "Hace más de un mes me operé con ellos, los doctores Moina, especialistas en rinoplastías. No puedo estar más feliz y agradecida. Esto no es un canje, pero es lindo destacar el trabajo de los demás, sobre todo cuando está tan bien hecho, con tanta paciencia y dedicación", agregó la hija de Marcelo Tinelli.

Recordemos que hace unos días protagonizó un inesperado enfrentamiento con algunos seguidores. Fue cuando contó que estaba por mudarse a un nuevo departamento, que se encuentra remodelando. "Chau depto 604, te despido con mucho amor! Fue un lugar donde viví una hermosa etapa de mi vida. Lista para lo nuevo", escribió la joven junto a una foto de lo que fue su living.

Sin embargo, lo que parecía ser una noticia feliz, motivó que algunas personas la criticaran. Furiosa y dejando de lado su costado pacifista, Mica se descargó: "Borré y bloquée a mucha gente que pone esos comentarios de m... de ´ay, total paga papi´. A mí no me molesta igual, ustedes piensen lo que quieran".

Visiblemente dolida ante los prejuicios de la gente, concluyó: "Les cuento que yo tengo Ginebra, que es mi marca. Tengo un montón de locales. Trabajo con un montón de empleados a los cuales amo. Tengo mi propio trabajo. Mi novio trabaja", expuso haciendo referencia a la firma femenina de ropa y accesorios que abrió hace ocho años.