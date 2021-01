Las provocativas fotos de Fabián Cubero que enfurecerán a Nicole Neumann

Nicole Neumann y Fabián Cubero suman un nuevo capítulo en su tensa relación. Con los años, los papás de Indiana, Allegra y Sienna sortearon distintas batallas y sus diferencias tomaron carácter mediático. Si bien en el 2020 el ex jugador y su pareja Mica Viciconte disminuyeron su exposición y la de las nenas en las redes sociales, ahora fue Soledad Cubero, la hermana de Fabián, quien compartió cantidad de fotos de sus sobrinas junto a Mica y Cubero en el Caribe, pese a que ambos tenían prohibido, cautelar mediante, exponerlas.

Las fotos muestran a las menores en la playa y en el parador con su papá y su novia. “Viaje soñado y tan deseado se cumple. Me hace feliz verlos disfrutar. Los amo y el próximo me llevan”, escribía acompañando la imagen de un almuerzo familiar. También publicó fotos y videos de TikTok con Allegra, la mayor, que cumplió años en estos días. “Hoy cumple la más bella personita de mi corazón: Allegra. Dulce, generosa, cariñosa, compañera y mil cualidades más”, le dedicaba su tía.

Para muchos esta actitud es toda una provocación y se lo hicieron saber con lapidarios comentarios. "Este “che, te mando las fotos y subilas vos así no pago multa, más obvia. De última Gege estaba con las nenas pero vos….se pasan", "El nivel de maldad al subir estas fotos es evidente, vos también sos mamá, ojo que te puede volver", "¿Con qué necesidad viraliza las fotos? Nikki va a armar quilombo, como siempre", fueron algunas de las críticas virtuales que recibió.

Pero lo más llamativo es que, días atrás, Nicole confirmaba que de su parte la medida se había levantado pero que era su ex el que la mantenía firme. "No quiero entrar en ese tema pero de mi parte las cautelares se habían levantado. Todo es una cuestión de dos. Yo no puedo publicar nada", admitió la modelo.