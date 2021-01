Hasta Natti Natasha reaccionó ante la elocuente publicación de Becky G

La cantante de 23 años, Becky G es una de las artistas más jóvenes dentro de la industria, quien poco a poco ha dado a conocer su música y se ha convertido en la favorita de millones de seguidores, todo esto se debe a su gran talento y simpatía.

Rebbeca Marie Gómez​, ​ mejor conocida artísticamente como Becky G, cuenta con una melodiosa voz, por este motivo ha logrado posicionar su carrera dentro de la industria, actualmente cuenta con 25.5 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram, a los cuales suele mantener muy entretenidos con elocuentes y cautivadoras publicaciones, donde presume todas sus cualidades.

Su carrera comenzó a tomar fama, luego de que lanzó el tema "Mayores", desde ese momento sus temas se encuentran encabezando la lista de las canciones más escuchadas en todo el mundo.

Hace algunos días la intérprete del tema "Sin pijama" compartió en su cuenta oficial en Instagram un carrusel de tres fotografías, donde presume un estilo de una princesa como en los cuentos de hadas en color rosa, en fondo se puede apreciar el castillo de Disney. Indicando que formaría parte de la programación de esta reconocida firma.

Como era de esperarse la publicación contó con el agrado de todos sus seguidores, quienes no dudaron en manifestarse y darle like ante la publicación, hasta sus colegas se han manifestado, entre ellos la cantante dominicana Natti Natasha, quién le dio me gusta a la fotografía de su amiga Becky G.

“¡Hermosa Becky! 💗”, “Impresionante reina 😍”, “Guapa becky❤❤❤”, “Hermosa”, “Diosa”, estos fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete del tema “Cuando te bese”, por su radiante publicación, donde presumió todos sus en encantos en una fotografia sumamente tierna.