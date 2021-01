¡De terror! Así es la verdadera historia de Pinocho, mas allá de Disney

¡Inimaginable! Pinocho es otra de las historias que Disney adoptó y le dio una vuelta para que sea una linda historia para los más chicos. Sin embargo, el cuento escrito originalmente por el italiano Carlo Collodi es un relato de terror, que involucra una marioneta asesina y muertes en la horca.

El cuento ilustrado "Las Aventuras de Pinocho" fue publicado en formato de serie por el escritor entre 1881 y 1882 en la página del diario Giornale Per I Bambini, donde regularmente contaba las historias de una marioneta. Los episodios relataban la violencia muy detalladamente como cuando Pinocho mata a Pepe Grillo y no siente culpa.

La diferencia con la dulce y tierna película de Disney en la que estos personajes son amigos y seres queridos es asombrosa. Lo mismo ocurre con otros clásicos como El Jorobado de Notre Dame, en los que la historia original dista mucho de lo que vemos en la pantalla del Maravilloso Mundo de Disney.

Violencia explícita

La serie se fue tornando cada vez más oscua con el paso de los capítulos. Por ejemplo, cuando le roba el peluquín a su creador, Geppetto, le da una patada y huye. Cuando el carpintero lo encuentra lo toma del cuello, pero el anciano termina en la cárcel acusado de abuso.

Por otro lado, Pepe Grillo no tiene un rol tan importante y solo aparece en el capítulo cuatro. Allí aconseja a Pinocho a ser una mejor marioneta, pero este último reacciona violentamente. "Ante estas últimas palabras, Pinocho saltó en furia, tomó un martillo de la banca y lo arrojó con todas sus fuerzas contra el grillo parlanchín”, dice un fragmento del capítulo.

Pepe Grillo recibe un golpe en la cabeza y muere: “Con ese último cri-cri el pobre grillo cayó de la pared, muerto”. Posteriormente aparece en forma de fantasma, pero Pinocho no siente remordimiento y le echa la culpa. "Yo no quería matarlo", expresa.

Una de las últimas escenas relata que Pinocho se niega ir a la escuela y es capturado por el dueño de un teatro de títeres, de donde logra escapar. En esa huida se cruza con un grupo de delincuentes que quieren robarle unas moneda y lo apuñalan. Lo cuelgan de un árbol y finalmente muere.

La historia de Pinocho no tiene ni siquiera una moraleja ni una enseñanza. Por ejemplo, el fantasma de Pepe Grillo no toma venganza pese al asesinato de Pinocho: "Perdonaré a padre e hijo. Solo he querido recordarte lo que me hiciste hace tiempo para enseñarte que en este mundo se debe ser cortés con los demás".

Tal vez aquí encontramos una pequeña similitud con la historia de Disney: Pepe Grillo es "la voz de la consciencia de Pinocho". ¿Se habrán inspirado en la realidad de su propia muerte y la culpa de la marioneta asesina?

Guillermo del Toro adaptará al Pinocho de Collodi

En el 2021, el director cinematográfico Guillermo del Toro estrenará un musical de Pinocho que no será apto para toda la familia ya que no estará adaptado en la versión de Disney, sino en la de Carlo Collodi. De esta manera, se suma a la tendencia de Hollywood que lanza nuevas versiones de películas clásicas.

Del Toro se encuentra filmando este proyecto junto a Netflix y es su primera película musical de stop-motion: estará ambientada en la década del 30 en Italia, durante el fascismo de Mussolini. La idea central es un Pinocho queriendo cumplir las expectativas de su padre.

“Ninguna forma de arte ha influido tanto en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocho”, señaló el director cuando se anunció este proyecto en 2018.

Deberemos estar listos para ver un Pinocho diferente: para nada dulce, para nada tierno. Un Pinocho que ya no sueña con ser un niño de verdad ni es amable con hadas azules y amigables grillitos. Tal vez, la idea de esta nueva creación artística es mostrar la historia tal cual fue producida, y frenar con la tendencia de las adaptaciones cargadas de "ilusión" que distan de la realidad.