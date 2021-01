Yanet García bailó de espaldas y sus curvas se llevaron todas las miradas

La modelo y presentadora de televisión mexicana de 30 años, Yanet García, continúa mostrándose muy activa en las redes sociales promocionando su carrera de health coach. Hace unas semanas la oriunda de Monterrey compartió una reciente entrevista que le realizó la revista TVyNovelas México donde reveló los 5 pasos para obtener un cuerpazo.

En las últimas horas, Yanet compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a ex chica del clima de la señal Televisa posado semi de espalda en el guardarropa de su departamento luciendo su cabello suelto, un delicado make up, zapatillas blancas y un leggins y buzo de color verde militar.

“Te extraño amigo @jeffry_aguirre 💃 ❤️ #bestfriends” fue el sencillo y corto epígrafe que eligió Yanet García para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita, donde la oriunda de Monterrey, México despliega toda su belleza.

“¿Te dejas bailar así con tus amigos? No podría ser yo”, “¿Por qué no extrañas a toda esta gente? ¿Dónde está tu novio, qué haces sola? Si yo fuera tu novio, no lo dejaría bailar con los demás.🔥”, “Soy la única que nota que bailan una salsa como si fuera cumbia? 😪” y “Me encantaría bailar contigo cariño !!! 🔥” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la novia de Lewis Howes en su publicación en tan solo minutos.

Este posteo que tiene como principal protagonista a García rápidamente se llenó de reproducciones superando la barrera de los 1.1 mil. Sin dudas la mediática latina es una de las celebridades favoritas de los usuarios en las plataformas virtuales.