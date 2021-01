¿Bebé en camino?: Barbie Vélez le hizo frente a los rumores de embarazo

Pocas semanas atrás, Barbie Vélez anunció a través de sus redes sociales que su novio, Lucas Rodríguez, con quien se encuentra desde hace más de cuatro años, le propuso casamiento en Punta Cana. Los jóvenes se encontraban vacacionando allí junto a algunos integrantes de la familia.

Tanto Barbie, como su mamá, Nazarena Vélez, son muy activas en Instagram. Diariamente comparten nuevo contenido con sus fanáticos. En las últimas horas, salieron de paseo por Palermo y compartieron divertidos videos en la red social. La ex vedette aprovechó a preguntarle a su hija sobre sus futuras nupcias. “¿Cuán nerviosa estás por tu casamiento?”, le consultó. “Del uno al diez… ¡once! ¿Qué es lo que más me estresa? No sé. Todo. hay muchas cosas que decidir. Son un montón de cosas, hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación todo y eso me estresa”, respondió Barbie.

Desde hace tiempo se especula que la joven está embarazada y por ello, el motivo de la boda. Ahora, cansada de los rumores, la actriz se sometió al famoso "verdadero o falso" y respondió muchas de las inquietudes de sus fans, entre ellas la de su maternidad.

"¿Estás embarazada?", indagó un usuario. La blonda se filmó frente a la cámara y le respondió de manera contundente. “Esta pregunta la voy a contestar porque me lo están preguntando, ¡no entienden cuánto! No, no estoy embarazada y no está ni en los planes cercanos. Así que despejo dudas. Completamente falso. No, no, no", indicó.

"Me encantaría tener hijos, no sé cuándo, pero por ahora no", agregó en otra publicación.