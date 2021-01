El gesto de Paul McCartney hacia Alberto Fernández que sorprendió a todos

El presidente Alberto Fernández recibió una sorpresiva noticia: Paul McCartney le había enviado una carta. El exintegrante de los Beatles se comunicó con el mandatario para hacerle un pedido: que la Argentina se sume a la iniciativa MFM Meat Free Monday (Lunes Sin Carne). Así lo confirmó la Unión Vegana Argentina (UVA). Según pudo saberse, el músico le propuso a Fernández que impulse la campaña que ya es conocida a nivel mundial en todas las dependencias del Estado argentino, incluidas las escuelas.

"Confirmado: el presidente de la Nación Alberto Fernández recibió la carta de Paul McCartney. Como habíamos anticipado, el exBeatle se puso en comunicación personal con el Presidente de la Nación para hacerle llegar sus saludos y hablar de los comentarios que el presidente de la UVA le había hecho llegar a través de su producción", expresa el organismo en su cuenta oficial de Instagram.

Y continúa: "La esencia de la carta que Paul McCartney le escribió al Presidente de la Nación está centrada en la campaña internacional MFM o Lunes Sin Carne, en español. El mail comienza haciendo referencia que sus amigos de Lunes Sin Carne Argentina le habían comentado el interés que él había mostrado sobre Meat Free Monday en la reunión en la que Liz Solari y Manuel Martí, en representación de cientos de ONGs, le entregaron más de medio millón de firmas en contra de la instalación de 25 megafactorias de cerdos".

"En la carta, Paul le cuenta a Fernández los antecedentes de la campaña y las razones que la impulsan, como son el impacto de la ganadería y su incidencia en la emisión de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, los recursos mundiales afectados por esa industria y también el vínculo que tiene el uso y la explotación de los animales con la pandemia que justamente hoy le toca vivir al mundo", revelaron.

"También le informó al Presidente de la Nación que la campaña internacional que él promueve, hoy está en 40 países, incluso en la Argentina donde es impulsada por la @unionvegana, y le dio ejemplos de ciudades de todo el mundo que se han adherido y que tienen iniciativas basadas en plantas y/o se han firmado resoluciones que han establecido el Lunes Sin Carne en escuelas y dependencias públicas", continúa el texto.

Hace unos días, Martí contó en una entrevista con Radio La Patriada que, durante el encuentro con Fernández, el mandatario hizo una simpática promesa: "Estuvimos hablando de implementar un Lunes sin carne en las dependencias públicas del país y nos dijo que si le llevábamos a Paul McCartney y le cantaba 'Blackbird' se hace vegano, en un momento de distensión". La anécdota, luego, fue confirmada por el propio Presidente, en diálogo con Ernesto Tenenbaum, en su programa radial ¿Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos?.

"[Martí] Me recomendó que deje de comer carne, cosa que a esta altura me cuesta. Me comentó que Paul McCartney era vegano, y le dije que si me toca 'Blackbird' en el despacho no como más carne. Es la máxima aproximación que tengo con los veganos", expresó con humor.