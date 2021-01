“Un infierno”: el angustiante momento que atraviesa la familia de Thalía

La cantante Thalía Sodi y su familia están atravesando un momento muy triste debido al estado de salud de su abuela, Doña Eva Mange. La señora mayor estaba pasando sus días en un asilo en México, pero lo que le quitó el sueño a la familia de la intérprete de “Arrasando”, fue que descubrieron el mal estado de salud en el que se encontraba la mujer.

Fue debido a este mal momento que la hermana de Thalía, la actriz y política Laura Zapata, habló con un medio mexicano y dio los detalles del caso. La nieta de Eva, aclaró que solicitó algunas fotografías al asilo para conocer el estado de su abuela, y recibió imágenes de escaras y otras afecciones preocupantes que presentaba la señora mayor.

Según le dijo Laura Zapata al medio “Quien”: “Se tardaron eternamente para mandar las fotografías que les pedí para ver el tamaño del asunto del que estábamos hablando, me mandaron la fotografía de la (úlcera) más peligrosa y en ese momento me di cuenta de lo que se estaba tratando”. Además agregó que tomará cartas en el asunto: “Inmediatamente tomé cartas en el asunto, abrí una carpeta de investigación contra la enfermera que omitió, escondió, no comentó, obviamente quiso huir, y contra quien resulte responsable de esta institución que cobra muy caro para cuidar a tu viejita”.

Tanto Thalía como Laura están atravesando un gran dolor por ver a la abuela de ambas pasando un mal momento: “Estoy viviendo ahora un infierno, ayer empecé a ser hostigada por las personas de aquí, no puedo sacar a mi abuelita, y ya aparecieron otras personas de este asilo con los mismos problemas. Es un lugar que cobra 100 mil pesos (mexicanos) al mes, por tener y cuidar a nuestros abuelos y no hacen lo que tienen que hacer”, expresó la nieta interesada en los asuntos políticos.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

También se sumó a este profundo dolor, el festejo del cumpleaños número 103 de Doña Eva Mange. La cantante de “Amor a la Mexicana”, publicó una foto junto a su abuela y escribió: “Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, un mensaje muy sentido que terminó pidiendo oraciones por la mujer mayor.