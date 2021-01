Olvidó la ropa interior: Pamela Anderson presumió sus curvas y cautivó a todos

La actriz y modelo canadiense de 53 años, Pamela Anderson, le realizó un último pedido al ahora ex presidente Donald Trump en busca del indulto de Julian Assange antes de que abandonara la Casa Blanca. La blonda no pierde las esperanzas que fundador del portal WikiLeaks, que se encuentra encarcelado en la prisión de Belmarsh, ubicada en Londres, quede en libertad. " El caso es simplemente una criminalización de la prensa libre" había indicado la ex protagonista de Baywatch el pasado 3 de enero al diario New York Post.

"Julian está siendo acusado por ejercer el periodismo. Documentos que han expuesto crímenes de guerra y abusos de los derechos humanos. Ahora EE.UU. quiere castigarlo por exponer crímenes" indicó Anderson en la mencionada ocasión.

"El mundo está mirando" fue el mensaje que difundió Pamela Anderson a través de un tuit en la que se puede ver junto Julian Assange. El mismo recibió gran apoyo por parte de sus seguidores en la red del pajarito con un filtro blanco y negro.

The

World is

Watching ... pic.twitter.com/THSfhNE3a0 — Pamela Anderson (@pamfoundation) January 19, 2021

En las últimas horas, Pamela publicó en su cuenta de Instagram oficial una fotografía que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la oriunda de Ladysmith, Canadá desplegando toda su belleza vistiendo solamente un sombrero estilo cowboy, con su largo y dorado cabello suelto sobre un fondo blanco.





“Es el salvaje oeste ...” fue el sencillo y corto texto que eligió la ex esposa del músico Tommy Lee para acompañar su postal. Esta mencionada publicación que tiene como protagonista a la norteamericana. La misma se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 4 mil corazones en tan solo unas horas.