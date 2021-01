La actitud infantil de Cande Tinelli que desató rumores de separación

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin confirmaron su noviazgo a finales de 2020. Ahora, la hija de Marcelo Tinelli borró todas las fotos de Instagram en las que aparecía con el músico. Esto provocó que muchos dieran por cierto que estaban separados.

Al ver el revuelo que se generó, Lelé decidió publicar unas historias para aclarar la situación: "Hola, amigos. Bueno, en principio, quería saludarlos que estuve un poco desaparecida estos días y me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo...".

"No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien. Pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real".

Por último, Cande aprovechó para agradecer los mensajes que le mandaron: "Gracias por preocuparse. No sé si era por curiosidad o para hacer una nota, pero muchos me preguntaron y se los agradezco".

Más tarde, reaparecieron las fotografías que había archivado en su cuenta oficial. Quizás para evitar que siguieran las especulaciones de una ruptura.

Por su parte, Coti también compartió algunas historias en su red social y la arrobó a su pareja. Se trataba de un fragmento de la canción “Pequeña Serenata Diurna” de Silvio Rodríguez. "A los que me preguntan por mi corazón, primero gracias. Segundo, voy a citar a mi amado Silvio Rodríguez", señaló el artista en su cuenta oficial de Instagram.