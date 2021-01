A la orilla del mar Salma Hayek enamoró a todos

La actriz de cine y televisión mexicana de 54 años, Salma Hayek, rechazó la oferta de actuar en una de las series del momento. La artista veracruzana renunció la posibilidad de personificar el papel de ‘Sofía Carranza’ en la serie “Monarca” por temor a la actual pandemia mundial. La que sí aprovechó la oportunidad fue la actriz Fernanda Castillo quién brillo con su actuación y ha recibido grandes críticas.

Este martes, Salma compartió en su cuenta de Instagram oficial dos veraniegas fotografías que se llevaron todas las miradas de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la morocha muy relajada disfrutando de un caluroso día en una paradisiaca playa. La oriunda de Coatzacoalcos, México, luce una bikini de color negra.

“We need to keep our cool. Hay que mantener la calma 🧘🏽‍♀️ #instamood #calm” fue el sencillo y divertido texto que eligió Hayek de epígrafe para acompañar sus mencionadas instantáneas.

“Ok, quiero ser tú cuando sea grande o ahora 😘😂😊”, “Tan hermosa ❤️”, “Es quizás lo más importante , ahora mismo . ❤️” y “You’re rocking 2021 so far girl 😍❤️ you look stunning 🤩 como le haces para estar así de bella?? 💋🙌” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió Salma Hayek en su publicación en la red de la camarita.

Estas recientes pics de la mujer del empresario francés François-Henri Pinault se llenaron de likes velozmente superando la barrera de los 300 mil corazones en tan solo unas horas. Sin dudas la guapa morocha es una de las celebridades latinas preferidas en las plataformas virtuales.