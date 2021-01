Casi enseña de más: la foto de Selena Gómez que se llevó todas las miradas

La actriz y cantante estadounidense de 28 años, Selena Gómez, se ha convertido una de las estrellas más queridas dentro del mundo del espectáculo y esto se debe a que la joven cuenta con un talento y una simpatía inigualable, una fusión que ha logrado convertirla en la favorita de las redes sociales, por este motivo cuenta con 204 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram.

La intérprete del tema “The heart wants what it wants” conquistó a todos sus fans al compartir en su cuenta oficial en Instagram un tráiler de lo que será su nuevo programa de cocina Selena + Chef, el mismo se podrá ver a través de las pantallas de HBO, esta será la segunda etapa del programa, la misma se podrá disfrutar a partir del 21 de enero.

Actualmente, Selena Gómez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, su carrera profesional se encuentra en la cima y durante las últimas semanas se ha expandido en el ámbito empresarial con su línea de cosméticos “Rare Beauty”, además hace cinco días estreno su single titulado “De una vez” tema que hasta los momentos cuentas con más de 31 millones de reproducciones en Youtube.

Lo cierto es que, en las últimas horas ha comenzado a circular con gran potencia una instantánea de Selena Gómez, la cual fue compartida por una fandoms de Instagram, con esta imagen Selena levantó suspiros y miradas en todas las plataformas digitales.

Claramente en la imagen se puede observar que la intérprete del tema “Ican't get enough” presume su belleza Con una camisa de seda, dejando en evidencia la ausencia de ropa interior, está joven cada día está más radiante y no tiene miedo de presumir sus atributos en público.