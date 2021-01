Increíble: la inesperada noticia que recibió Belu Lucius durante sus vacaciones

La salida de Belu Lucius de MasterChef Celebrity sorprendió a más de uno de los fanáticos del certamen culinario. La influencer no sólo llevaba alegría a millones de hogares cada vez que aparecía delante de las cámaras, sino que se desempeñaba muy bien en las cocinas más populares de la televisión argentina.

Ni bien se enteró que se quedaba afuera de la competencia, Belu armó las valijas y emprendió junto a su familia rumbo a Necochea, su ciudad natal, para tener un merecido descanso. Desde allí, se ha dedicado a compartir hermosas postales junto a sus pequeños y su marido.

Durante sus vacaciones recibió una emocionante noticia que la tomó por sorpresa: fue nombrada "embajadora turística de la ciudad de Necochea". La ex participante del certamen culinario compartió su felicidad con sus dos millones de seguidores en Instagram junto a una postal familiar.

"Gracias NECOCHEA gracias", comenzó su relato. "No les explico la felicidad de mi corazón, el honor y orgullo que me dio esa noticia. Amo a esta ciudad hermosa y la elijo todos los años cómo lo hicieron mis papás hace varias décadas. Hace muchos años que lo cuento en mis redes y hoy me tocó agradecer este regalo que me han dado todos acá. Y si no conocen ojalá puedan alguna vez venir y disfrutarlo como lo disfruto yo con mi familia", agregó.

Los comentarios de sus fanáticos apoyándola no tardaron en aparecer. "Me morí de amor", "Ya me diste ganas de conocer Necochea", "Te lo súper merecías, nunca había escuchado a nadie hablando de mi Necochea así como vos", "Definitivamente con esas fotos quiero ir ya", "Que buena que debes ser que te pasan cosas buenas siempre", son algunos de los que se alcanzan a leer.