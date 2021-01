Ivana Nadal enseñó sus atributos y dejó poco a la imaginación

Ivana Nadal compartió un extenso posteo en Instagram para despedir a su novio, Bruno Siri, luego de unas románticas vacaciones en Brasil. "Te fuiste hace unos minutos y ya te extraño... pero sé que este tiempo “lejos” es una experiencia más, que viene a enseñarnos a CONFIAR en que el universo nos tiene preparado LO MEJOR. Te amo, como jamás creí que podía amar. Sin otras cargas emocionales, simplemente cada célula de mi cuerpo TE AMA, TE SIENTE", escribió Ivana Nadal.

"Sos el amor de mi vida negro, lo sé. Gracias por regalarme estos 6 meses y medio de amor, de aprendizaje, de superación constante. Prometo serle fiel a mi alma y sentirte conmigo cada día hasta volver a encontrarnos. Sé muy feliz mi amor, nos vemos PRONTO", agregó en Instagram.

Luego de compartir las fotos con su novio, Nadal realizó otras publicaciones donde mostró sus atributos en primer plano. "Que hermoso ser libre. Ya volvemos Arraial", escribió un posteo en Instagram, en el que se la puede ver luciendo una pequeña bikini.

Recordemos que en las últimas horas, la morocha contó desde su cuenta de Instagram la decisión de restringir la posibilidad de que la gente deje comentarios en sus publicaciones.

"Quería charlarles un poquito acerca de esta decisión que tomé no hace mucho tiempo de cerrar o restringir los comentarios de las fotos solamente para las personas que sigo. De cerrar las contestaciones a las historias y de poder dejar de lado un poco el ego. Subir una foto sin subirla para ver qué opina el resto, subirla porque a mí me gusta, me hace feliz y porque se las quiero mostrar", arrancó.

"La libertad de expresión no es para opinar de los otros solamente, sino también de su vida. La libertad de expresión es poder expresar tu vida y vivirla como vos quieras. Eso es lo que yo hago como yo hago".