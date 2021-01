La drástica decisión que tomó Ivana Nadal con sus redes sociales

A través de una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores, Ivana Nadal contó su decisión de restringir la posibilidad de que la gente deje comentarios en sus publicaciones.

"Quería charlarles un poquito acerca de esta decisión que tomé no hace mucho tiempo de cerrar o restringir los comentarios de las fotos solamente para las personas que sigo. De cerrar las contestaciones a las historias y de poder dejar de lado un poco el ego. Subir una foto sin subirla para ver qué opina el resto, subirla porque a mí me gusta, me hace feliz y porque se las quiero mostrar", arrancó.

"La libertad de expresión no es para opinar de los otros solamente, sino también de su vida. La libertad de expresión es poder expresar tu vida y vivirla como vos quieras. Eso es lo que yo hago como yo hago".

"Se levantó mucha controversia con mi estilo de vida y mi estilo de vivir. Mi estilo de comunicar de esta forma que tengo de vivir porque yo también estuve en otro lugar. Yo también viví la vida del drama. Yo también creí que tuve Covid. Yo también estuve consumiendo tele, radio y portales en el comienzo de la cuarentena y anteriormente toda mi vida, básicamente".

"Voy a seguir comunicando todo lo que me esté pasando. Voy a seguir desde este lado dándoles todo el amor que tengo con mis experiencias, con mis comentarios que hago después de haber transitado mi propia vida y que me haya funcionado, lo voy a compartir con ustedes. Y el hecho de que ustedes no puedan darme una respuesta de si les gusta o no una foto, un video o una historia que yo hago, no tiene por qué modificarme a mí. Entonces, ¿para qué lo necesito?".

"No quiero que suene soberbio. Quiero que entiendas del otro lado que si yo elegí dejar de lado los comentarios, es para dejar de lado mi ego. Porque el 80% de las cosas que me llegaban eran hermosos y me decían cosas espectaculares. Y es su punto de vista sobre mi vida, mi físico, mi cara, mi pelo, mi comentario o mi video".

"Solo les quiero decir una cosa más para que entiendan lo que yo vivía con los comentarios. Me pasaba horas adentro del teléfono leyendo mensajes directos y comentarios. Modificando mi idea sobre mí misma un montón de veces. Estando insegura con un montón de situaciones. Mirando las fotos 18 millones de veces. Culpándome por haber subido una foto que mucha gente coincidía en que no me favorecía".

"No te propongo que cierres tus comentarios de tu Instagram sino que hagas oídos sordos a los cometarios ajenos y que trabajes tu amor propio. Que trabajes lo que sos para vos. Y que elimines lo que no te gusta de vos. No sos egoísta, soberbio, calentón, tímido ni nada de las cosas que te alejan de tu centro. Esos son miedos y características que fuiste absorviendo a lo largo de tu vida y que se hicieron parte de vos, pero las podés soltar".