El aterrador video de una actriz mientras era acosada en un ascensor

Danna Ben Haim, la reconocida actriz peruana protagonista de la serie "De vuelta al Barrio", compartió un video en sus redes sociales donde mostró cómo un hombre la acosó e insistía en retenerla por la fuerza porque, según él, había entrado a su departamento de manera ilegal.

Según trascendió en medios peruanos, se trata del expresentador de televisión Jaime Cillóniz quien impidió por alrededor 15 minutos que Ben Haim pudiese poner en marcha el ascensor y salir del edificio.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la actriz relató el aterrador momento que le tocó vivir previo a que su teléfono comenzara a grabar la escena. "Tenía una prueba de vestuario y cuando me dieron la dirección, me dijeron el número de departamento equivocado", comenzó diciendo.

"Cuando llegué al edificio y pregunté por el departamento 602, el portero me indicó que no existía dicho departamento y me preguntó a quién buscaba. Se lo indiqué y me dijo que esa persona vivía en el piso 11. Me dijo que pasara, abrió la reja del edificio y fui al ascensor. Este edificio tiene la puerta del ascensor que da directamente a los departamentos, no hay otra puerta de por medio. Al llegar al piso 11, toqué la puerta y la empujé. Al ver que no había nadie en la sala pregunté en voz alta por las chicas que me estaban esperando, nadie contestó", siguió con su relato.

"Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta de que me había confundido de piso. Le dije: 'Ay, discúlpame, me confundí de piso'. Cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso pero el hombre la abrió", recordó.

"Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones", dijo.

En la secuencia del video, la joven pide ayuda en reiteradas oportunidades, toca la alarma del ascensor y le pide a los vecinos que llamen a la policía. Finalmente, los vecinos accedieran al piso y entraran al departamento por las escaleras de emergencia y la puerta de servicio.

"Gracias eternas a los vecinos que un poco más y rompen la puerta de atrás para sacarme. La denuncia ya está sentada en la comisaría ante la Dirincri. Este señor es un peligro y sobre todo para los propios vecinos de ese edificio. Estoy bien, ya a salvo", concluyó la joven actriz.

