Se pasó de bella: Yanet García lució un look deportivo y enamoró a sus fans

La modelo y presentadora de televisión mexicana de 30 años, Yanet García, continúa mostrándose muy activa en las redes sociales promocionando su carrera de health coach. La semana pasada la oriunda de Monterrey compartió una reciente entrevista que le realizó la revista TVyNovelas México donde reveló los 5 pasos para obtener un cuerpazo.

En las últimas horas, Yanet García compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todos los suspiros de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a ex chica del clima de la señal Televisa apoyada en la baranda de hierro con su cabeza agachada y luciendo un look deportivo compuesta por una musculosa y una calza en la gama del gris.

“Nos han enseñado que tenemos que estar bien, felices y sonriendo... Pero qué pasa con esos días en los que no nos sentimos bien?? Esta mal? NO!!!! Es normal tener días no tan buenos, date permiso de sentirlos, de aprender de ellos , de levantarte más fuerte, de no quedarte ahí, porque es en esos momentos más oscuros y más difíciles cuando nos construyen más fuertes, donde encuentras el poder de levantarte por encima de todo y transformarte en la versión más fuerte y brillante de tu ser ✨🐛 🦋 Mantente positivo ❤️ Tu tienes el poder dentro de ti 💕” fue el texto que eligió de epígrafe Yanet para acompañar su reciente pic.

“Woow que padres palabras👏🏻” y “Como siempre tú hermosa 💕, Lo haré con mucha más fuerza ❤️” y “Hay veces que uno ya no puede más... pero a darle💪” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la novia de Lewis Howes en su publicación en tan solo minutos.

Este posteo que tiene como principal protagonista a García rápidamente se llenó de likes superando la barrera de los 86 mil corazones. Sin dudas la mediática latina es una de las celebridades favoritas de los usuarios en las plataformas virtuales.