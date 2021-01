Nana Inseúl deja las redes por una grave situación personal

Mariana, la influencer conocida como Nana Inseúl anunció esta noche una grave situación personal que la lleva a tomar una difícil decisión: va a dejar su cuenta de Instagram, a través de la cual comparte su vida con sus más de 235 mil seguidores. Acaba de publicarlo y ya recibe el apoyo de cientos de sus followers.

En un comunicado que escribió en su instagram story contó: "Hoy me toca hacer una historia poco feliz. Esas que escribís varias veces y borrás. Hoy me toca contarles que estoy pasando por un momento de mi vida muy triste. Un momento que sentís que dura años, que lo estás soñando, que no puede ser que esté ocurriendo".

Aquella fue la primera publicación que alertó a sus seguidores, Nana estaba lejos de las divertidas historias que solía subir. Ni siquiera cuando anunció la separación de su marido lo hizo con ese pesar. Algo realmente grave estaba ocurriendo. En el segundo posteo continuó detallando: Hoy los necesito yo a ustedes. Que unamos fuerzas por mi mamá que está internada en estado crítico".

Nana siempre ha contado la hermosa relación que tiene con su madre, incluso cuando vivía en Corea (a partir de cuando se hace conocía por mostrar la cultura de ese país y de donde se desprende el nombre de su cuenta), uno de los motivos por los que decidió volver fue para que sus hijos compartieran con su abuela. La mamá de Mariana siempre ha estado presente en su cuenta, por esos sus seguidores también se sorprendieron y entristecieron con este anuncio.

"Perdón si no contesto mensajes, los mantendré informados", promedió. Sin embargo dijo: "yo seguiré trabajando porque me ayuda a despejar la cabeza y prometo volver cuando tenga fuerza y ganas".

Aquella información la completó con una foto de su mamá en el aeropuerto abrazando a sus 3 hijos y debajo otro texto de Nana:

Con esta foto me despido de nanainseul un tiempo.

Y esta foto es la que quiero que quede última porque así es como voy a recordarte siempre mama. Llena de amor para darnos, con ganas de todo siempre, siguiéndonos por el mundo para ayudarme. Ojalá mejores, ojalá pueda darte el beso que hace rato no te doy.

.

Gracias por sus mensajes y apoyo. ❤️