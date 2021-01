51 años y una silueta perfecta: las sorprendentes fotos de JLo para la revista Elle que cautivó a todos

Durante años Jennifer López ha sido considerada una de las estrellas más importantes de la industria, pues gracias a su talento y constancia se ha ganado el respeto y la admiración de muchos de sus colegas, sus temas se encuentran entre los más escuchados del momento, por este motivo posee una extensa lista de seguidores.

La ex esposa de Marc Anthony vuelve a hacer de las suyas al cautivar a todos con su belleza pues hace pocos días compartió con todos sus seguidores parte del video de su single "In the morning", el material que rápidamente acaparó la atención de todos sus seguidores pues en el mismo la diva del Bronx desbordó belleza al máximo.

La intérprete del tema "On the Floor" durante estos primeros días del año se ha mantenido muy activa a través de sus redes sociales, dando ha dado a conocer cada uno de los productos de su línea de cosméticos "Jlo Beauty", uno de los productos estrellas y su línea de cosméticos es un bloqueador solar, el cual le ha hecho publicidad desde la playa, presumiendo un cautivador bikini que dejó en evidencia su tonificada silueta.

Lo cierto es que, recientemente JLo compartió a través de su cuenta oficial en Instagram la sesión de fotos que realizó para la revista Elle, unas imágenes que demuestran que a sus 51 años Jennifer López posee una silueta perfecta. No cabe duda que se encuentra en su mejor momento, pues constantemente deja a todos sus fans enamorados con su hermosura.

Estas imágenes causaron sensación en redes sociales y rápidamente todos sus seguidores se manifestaron dando like y dejando cientos de comentarios que elogian la belleza, simpatía y talento de la neoyorkina.