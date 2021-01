Durísima: Rocío Oliva chicaneó a Dalma y Gianinna Maradona

Rocío Oliva habló de las recientes declaraciones de las hijas de Diego Maradona en Twitter. En las últimas horas, Dalma y Gianinna se cruzaron con Luis Ventura por una supuesta restricción en el cementerio de Bella Vista para el ingreso de una de sus tías.

En este contexto y, en medio del debate que se llevó a cabo en Polémica en el bar, Gastón Recondo, uno de los panelistas del programa, dijo: "Lo que hacen las redes sociales es que vos decís lo que querés, conseguís repercusión, pero no te sometés a ninguna repregunta. Eligen las redes sociales para evitar las preguntas".

En la misma línea, Oliva disparó sin filtro: "Claramente lo hacen porque después las levantan de todos los medios".

Recordemos que luego del fallecimiento de Maradona y de que la expareja del futbolista no pudiera despedirlo junto al círculo íntimo en la Casa Rosada, la relación entre Oliva y las hijas de Claudia Villafañe empeoró aun más.

Hace poco, luego de las reiteradas apariciones de la panelista de Polémica en el bar en los medios, Dalma le lanzó un tuit furioso: "Una semana hablando del velorio de mi papá y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio". Además, le dijo: "No hables más de mi familia porque empiezo a hablar de la tuya".

A modo de respuesta, Oliva declaró que la hija del Diez "se maneja con amenazas" y sentenció: "A mí tampoco me podés poner un bozal porque todo lo que viví con Diego si quiero lo digo, y si no, no".