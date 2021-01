Luis Ventura reveló el motivo oculto de su salida de Intrusos

Luis Ventura continua con sus disputa mediática contra las hermanas Dalma y Gianinna Maradona. Ahora, y en medio de un fuerte cruce de mensajes de ambas partes, el periodista expuso un secreto nunca antes revelado que está relacionada a su polémica salida del programa Intrusos.

Todo comenzó cuando Dalma, cansada de las coberturas que la figura de América TV hace sobre la sucesión de su padre, se volcó a Twitter para desmentir sus dichos y acusarlo de "nefasto".

"Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy La pregunta es ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?", preguntó la hija mayor de Maradona en la red social del pajarito, asegurando que no era correcta la versión que Ventura brindó sobre que una de las hermanas del Diez no había podido ingresar al cementerio privado ubicado en Bella Vista.

"Sos nefasto @LuisVenturaSoy. Si queres hablar conmigo arrobame y podes pasar todos los audios que quieras, cagand... en la memoria de mi papá, pero cuando llegue a mi casa voy a publicar las fotos de mis tías en mi casamiento y se termina el tema", disparó.

En este contexto, Ventura habló en Informados de todo, y en diálogo con Diego Esteves fue contundente al responder a la chicana de Dalma sobre que "alguien le paga".

"A la que le pagan es a ella. Simplemente hay que ir a su casa y ver en qué casa vive. ¿Con qué se ganó eso? ¿Quién le dio ese dinero para comprar esa casa, con ascensor incluido, dormitorios y muchos baños, para que después su padre termine solo, a diez cuadras de donde ella vivía?", expresó el panelista, pero dando a entender que su problema no es con la actriz, sino con su hermana menor, diciendo que ella fue la receptora del llamado de una de las hermanas de Diego tras no poder entrar al cementerio.

Rápidamente, Gianinna respondió sarcástica a través de Twitter. "Me prostituyo, por eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía que explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos impresentable, no entiendo cómo las mujeres te siguen dando lugar en la TV con lo que dijiste", lanzó indignada.

Ya en Fantino a la tarde, Ventura siguió contestando a los mensajes. "Yo solo me estoy preguntando por qué Diego se murió solo", sostuvo, afirmando que él tiene la respuesta de eso y que días antes del fallecimiento de Maradona contó en televisión que El Diez estaba solo y deprimido.

"Yo esto lo conté 7 años antes", aseguró Ventura, que procedió a revelar una charla con Víctor Stinfale para poder solucionar sus conflictos con Maradona, que terminó derivando en la confesión sobre su salida de Intrusos.

"Mantuve una posición y tuve un enfrentamiento con Diego. Nos dijimos de todo. Es más, a mi me dejaron un pasaje abierto para ir a Dubai y solucionar todo con él", aseveró el periodista.

"A mí Maradona me dijo que quería que me muriera, me lo dijo él, y haber dicho eso, es más, ¿querés que te diga una cosa? Yo no sé si mi salida de Intrusos tiene que ver con este tema", disparó Ventura. "Hubo llamadas", concluyó el periodista, dejando en claro que pasaron cosas raras detrás de su salida de Intrusos.