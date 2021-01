Mojada y en traje de baño: Salma Hayek se llevó todos los suspiros

La actriz de cine y televisión mexicana de 54 años, Salma Hayek, rechazó el ofrecimiento de actuar en una de las series del momento. La artista veracruzana desistió de personificar el papel de ‘Sofía Carranza’ en la serie “Monarca” por temor a la actual pandemia mundial. La que sí aprovechó la oportunidad fue la actriz Fernanda Castillo quién brillo con su actuación y ha recibido grandes críticas.

Este miércoles, Salma publicó en su cuenta de Instagram personal un video que se llevó todas las miradas de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la morocha disfrutando de un caluroso día sacudiéndose estilo perro el agua de su cuerpo. La oriunda de Coatzacoalcos, México, luce un traje de baño de color negro y una amplia sonrisa en su rostro.

“I’ve learned so much from my dogs 🐕. He aprendido mucho de mis perros 🐶 #dog #perro” fue el sencillo y divertido texto que eligió Hayek de epígrafe para acompañar su mencionado videoclip.

“Salma Casi nunca presumes ese tatuaje que nos hicimos juntos🕇 Te extraño amor, mañana te veo!”, “Sabemos para qué fue esta publicación”, “Puedo ver esto una y otra vez” y “Aprendiste a jugar con tus cachorros. Lo vemos lol ❤️” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió Salma Hayek en su publicación en la red de la camarita.

Esta mencionada grabación de la mujer del empresario francés François-Henri Pinault se llenó de reproducciones rápidamente superando la barrera del millón en tan solo unas horas. Sin dudas la guapa morocha es una de las celebridades preferidas en las plataformas virtuales.