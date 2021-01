Hasta Prince Royce reaccionó ante la publicación de Natti Natasha ¡Antes Que Salga El Sol!

Natti Natasha durante años ha sido considerada "La dura de las duras", pues gracias a su talento se ha convertido en una de las artistas más influyentes del género urbano, además sus talentos van de la mano con su incomparable belleza, una combinación que la ha hecho convertirse en la favorita de las redes sociales y hasta el momento acumula 27.5 millones de seguidores a través de su cuenta oficial en Instagram.

La intérprete del tema “Qué mal te fue” comenzó su año 2021 con muy buen pie, a la espera de un nuevo single, el cual viene promocionando con la ayuda de Raphy Pina desde comienzos del año y finalmente Natti Natasha confirmó su colaboración con Prince Royce en el tema titulado "Antes que salga el sol".

Hace algunas horas la dominicana compartió a través de su cuenta oficial en Instagram una instantánea que reveló su proyecto musical al lado de Prince Royce, de esta manera sorprendió a todos sus fans con una nueva producción, este material se encontrará disponible en todas las plataformas a partir del 14 de enero del presente año.

La intérprete del tema criminal acompañó su publicación con el siguiente mensaje, “Ustedes no se imaginan la alegría que me da hacer esta colaboración con el príncipe @princeRoyce 🇩🇴 ¿Listos para algo especial? 🌒🌞. Pre-guarda mi nuevo sencillo #AntesQueSalgaElSol junto a @PrinceRoyce, disponible en todas las plataformas el 1.14.21 @ 6pm EST #AQSES (enlace en mi bio o swipe up) @pinarecords1 @sonymusiclatin”.

Con tan solo horas este material ha causado revuelo en las redes sociales y sus millones de seguidores se han manifestado dando like y dejando comentarios, entre los cuales destaca el mensaje de su compañero Prince Royce, quien dejó algunos emojis manifestando que se encuentra totalmente emocionado con esta colaboración musical.