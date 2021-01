Bridgerton amenaza con “destronar” a Gambito de Dama en Netflix

Luego del suceso que significó Gambito de Dama para Netflix, en la popular plataforma de streaming asoma una serie que promete mantenerse en el tiempo. Se trata de Bridgerton, que cuenta la historia de una familia londinense de época.

Bridgerton y Gambito de Dama: dos historias diferentes con una impronta similar

Una, Gambito de Dama, cuenta la historia de una particular jugadora de ajedrez que se abre camino en el mundo de este juego durante los años de la Guerra Fría. El personaje principal causó tanta euforia en el público que cientos de espectadores se preguntaron si Beth Harmon es o no real.



Otra, Bridgerton, se sitúa en la Inglaterra del siglo XIX y cuenta las historias familiares y amorosas de parte de su aristocracia.



Lo que en principio parece no tener nada en común, si se analiza en profundidad se observan varias similitudes.

Es que Netflix parece estar apostando por las producciones de época, lo cual, si se analiza el éxito que tienen estas series, es bien recibido por la audiencia de la plataforma.

Gambito de Dama fue, sin dudas, uno de los grandes éxitos de todo el 2020. Muchos espectadores aseguraron que "les cambió la vida". Además, son muchas las emociones que se ponen en juego cuando se disfruta de esta serie: la curiosidad por la actriz principal, Anya Taylor-Joy, la historia sobre las pastillas verdes de la década del 60 y la excelente ambientación y dirección de fotografía.

Por su parte, Bridgerton tuvo su estreno hace unas pocas semanas y no sólo que ya es una de las producciones más vistas, sino que también ya hay gran cantidad de fanáticos que aguardan por las próximas temporadas.

Además de que cada historia resulta atrapante a su manera, una de las claves parece estar en la producción que se lleva a cabo en ambos casos. Tanto por los escenarios como por la vestimenta y las caracterizaciones de época, ambas series se destacan por su verosimilitud y por lo bien lograda que están las adaptaciones.

¿De qué trata Bridgerton, el nuevo éxito de Netflix?

La premisa de la que parte la serie resulta más que elocuente: “En la guerra y en el amor, todo se vale”.

Basada en las novelas de la escritora Julia Quinn, esta serie que hasta el momento dispone de 1 temporada de 8 episodios, sigue el devenir de los integrantes de una particular familia aristócrata de la Londres del siglo XIX.



La autora estadounidense es mundialmente conocida por sus novelas que combinan historia y romanticismo. Más allá de algunas diferencias propias de toda adaptación de este tipo, esto se observa con facilidad en Bridgerton.

Por lo demás, esta serie ya es una de las más vistas de la plataforma de streaming. Al día de hoy, ocupa el puesto n° 5 en Argentina y promete seguir creciendo a la par de la cantidad de seguidores.