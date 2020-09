¡Lo que faltaba! Celeste Burgos muy cerca del Cantando 2020

Luego del escándalo protagonizado por el diputado Juan Emilio Ameri y su novia, Celeste Burgos, cuando le besó los pechos en plena sesión virtual del Congreso de la Nación, el nombre de la joven suena con fuerza en los pasillos de LaFlia. La productora de Marcelo Tinelli ve con buenos ojos sumarla al Cantando 2020, ya que es una fija que toda polémica de repercusión nacional continúe su camino en el reality guiado por el conductor.

"Celeste Burgos, ¿todos saben quién es, no? La conocimos parcialmente", anunció Fabián Doman en Intratables. "No aclaró si es verdad que ella habría sido… está corriendo la versión de que fue confirmada, no confirmada, sino que fue tentada, y no lo han desmentido".

"¿Celeste Burgos va a ir al Cantando?", preguntó Doman. "Es mucho más fácil conseguir algún cargo en una repartición oficial o con algún otro diputado", lanzó Mauricio D’Alessandro, a pesar de que luego fue desmentido que ella haya sido asesora del político y se comprobase que tampoco fue empleada de la Cámara de Diputados de la Nación.

"Es un país muy generoso este", concluyó Doman.

Si bien desde el entorno de Tinelli no se confirmó la noticia, el reality no deja de sumar parejas a su elenco.