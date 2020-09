Barby Franco encontró a Burlando con otra y lo escrachó en las redes

Barby Franco y Fernando Burlando pasan la cuarentena juntos y dividen su estadía entre su casa ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y la que tienen en el campo, donde están rodeados de animales. Por lo general, los fines de semana se van para allá para descansar del ruido de la ciudad.

En las últimas horas, la modelo se sorprendió cuando descubrió que su novio la estaba engañando en la cama con otra: su perra Solana. Sin perder tiempo grabó la escena con su celular y la compartió en sus redes para que todos sus fanáticos estuvieran al tanto. "Me cambió por otra b****", escribió junto al tierno clip.

En la misma secuencia de historias se sinceró sobre su relación con el abogado ante una pregunta de uno de sus seguidores que consultaba por qué no hacían cosas juntos en las redes. "Es que estábamos un poco desconectados como pareja (crisis), creo que en esta cuarentena es normal tanto en la pareja o con la gente que convivís (familia). Ahora estamos súper bien", señaló.

Días atrás, Barby también reveló el nuevo reto al que se enfrentará nuevamente en su vida y llamó la atención de todos: la modelo quiere seguir los mismos pasos que su novio. "Retomé Derecho. Como Lizy Tagliani, pero ella lo va a hacer presencial y yo lo voy a hacer toda online. Me anoto en septiembre. Estoy muy entusiasmada y me divierte. Porque ya estoy por cumplir treinta y de acá a cinco años no sé cómo va a ser mi vida", indicó al aire de Pampita Online, donde se desempeña como panelista.