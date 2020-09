Alejandro Fantino, indignado: "Siempre se la terminan poniendo a..."

Alejandro Fantino salió con los tapones de punta este miércoles en su programa de televisión, cuestionando el nuevo cepo al dólar y la devaluación de la moneda argentina.

"Quería decirlo porque no puedo ser un traidor a la clase de la que yo vengo. Por supuesto que me ha ido bien en la vida y no me puedo considerar clase media. Me he roto el traste laburando y me puedo considerar el clase media alta. No voy a hacerme el que no soy. Viajo, cambio el auto y tengo mi casa propia. Cosa que en la época donde yo vivía con mi papá y mi mamá eran gustos de clase media. El clase media alta era el médico del pueblo, el escribano, el que tenía dos o tres locales, el dueño del supermercado. Mis viejos no aceptaron dejar esa clase media. Nunca. Se criaron y nos formamos en clase media. Yo empecé a laburar los 20. Llevo 28 años laburando día y noche. Cuando me levanto y veo la decisión de devaluar la moneda en un 30% es realmente un golpe a la clase media. Lo quiero charlar porque hay como una especie de odio, no lo sé, pero sí hay una cosa de tener enfrente a la clase media en los últimos gobiernos de pisarle la cabeza. Si se le saca a un rico va a patalear. Si le sacás unos mangos a los ricos van a patalear pero sigue la vida del rico. Nafta para el avión va a tener siempre. Pero estoy hablando de la clase media", lanzó contundente el conductor en el comienzo de su editorial.

Y agregó: "¿Qué pasa con creer que el que compra dólares es un cipayo? ¡Que es un vende patria! ¡Un pro norteamericano! El que compra los 200 dólares es para no perder con la devaluación de la moneda. Guardás esos 150/200 dólares porque por ahí a fin de año, si te alcanza, te vas una semana a Piriapolis. O a fin de año hacés una remodelación al baño. La gente sabe que el peso se desgrana, porque en este año se desgranó un 60%. Esto es una devaluación, está claro".

"El Gobierno también te dice que si no hace esto se queda sin reservas. Yo quiero plantear esto. ¿Qué pasa con la clase media? Netflix, Google Drive, que es una herramienta que cualquier estudiante guarda archivos en la universidad en Google Drive. Y se paga en dólares. Y ya se te va una luca y pico. Si seguís sumando, Spotify, sin que cara tres minutos te aparezca un locutor tenés que pagar. No es esto contra Alberto Fernández, es la historia de la democracia argentina, siempre se la terminan poniendo a la clase media", cerró contundente.